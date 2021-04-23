Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlanıyor

23 Nisan 2021 Cuma, 09:53

ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 30. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 28. hafta karşılaşmaları oynanacak.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından açıklanan 30. hafta programı şöyle:

Yarın:

13.00 Büyükçekmece Basketbol-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Gazanfer Bilge)

15.15 Frutti Extra Bursaspor-OGM Ormanspor (TOFAŞ)

25 Nisan Pazar:

13.00 Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Icrypex (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.15 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)

3 Mayıs Pazartesi:

17.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.00 Bahçeşehir Koleji-Aliağa Petkimspor (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Öte yandan, Fenerbahçe Beko-Galatasaray derbisi ve Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen karşılaşmaları, Turkish Airlines EuroLeague play-off maçları nedeniyle ertelendi.

TBL'DE BİR ERTELEME

Türkiye Basketbol Ligi'nin 28. haftasında da bir maç ertelendi. Maç programı şu şekilde:

Yarın:

14.00 Nadir Gold İstanbul Basket-Semt77 Yalovaspor (Caferağa)

15.45 Ankara Anadolu Basket-Bornova Belediyespor (TOBB ETÜ)

17.30 Finalspor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi)

25 Nisan Pazar:

14.00 Global Connect Travel Düzce-Sigortam.net (Kalıcı Konutlar Merkez)

15.45 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Kurtdereli)

17.30 Mamak Belediyesi-BUDO Gemlik (Mamak Belediyesi)

26 Nisan Pazartesi:

15.00 Samsunspor-Akhisar Belediye Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşması ise ertelendi.