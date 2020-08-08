Basketten de kadın sporculara destek

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 15:01

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabından kadın sporculara destek mesajı yayımladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’ndan kadın sporculara destek geldi. Bir spor kanalında yer alan tv programında kadınların futbol ve basketbolda olmamaları gerektiği yönündeki açıklamalara, sosyal medyadan tepki geldi. TBF Başkanı Türkoğlu da konu hakkında, "Kadına yakıştıramadığınız spor dalı varsa bir de onlara söyleyin isterseniz! Biz bütün sporları kadınlarımıza yakıştırıyor, başarılarıyla gurur duyuyoruz" dedi.



