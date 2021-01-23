Baskında 5 kişi aynı tuvaletten çıktı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde jandarmanın baskın yaptığı kıraathanede 5 kişi, yakalanmamak için aynı tuvalete saklandı. Tuvaletten 5 kişinin çıkmasına şaşıran bir asker, "5 tane adam bu tuvaletten çıktı" dedi.
Göksun İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükkızılcık Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kıraathanenin açık olduğunu belirledi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde ekipler kıraathaneye baskın yaptı. Jandarma, baskında tuvaletten sesler geldiğini fark etti. Tuvaleti kontrol eden ekipler, içeride 5 kişiyle karşılaştı. Bu duruma şaşıran bir asker, "5 tane adam bu tuvaletten çıktı" dedi.
Ekipler, kıraathanede bulunan 14 kişinin her birine sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 6 bin 938’er lira olmak üzere toplam da 97 bin 132 lira idari para cezası yazdı. Kıraathanenin işletmecisi hakkında da adli işlem başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'ya hakaret eden kişi tekrar gözaltına alındı
- Rakıda 175 lira isyanı
- Canlı yayında Berat Albayrak için çarpıcı iddia
- Biden'ın görüştüğü ilk yabancı ülke lideri kim oldu?
- Babacan’dan 2018 seçimleri ile ilgili çarpıcı açıklama
- MetroPoll anketinden Erdoğan'a kötü haber
- AKP'li Kurtulmuş'tan Gül ve Soylu açıklaması
- Melih Bulu atandı, rektör yardımcısı bulamadı
- İlaç şirketi duyurdu: Covid-19'u önlüyor
- Saldırıya uğrayan Özdağ'dan Soylu'ya sert sözler
Video Haberler
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu
- Metrobüs durağında dikkat çeken anlar!
- İstanbul'un göbeğinde skandal olay!
- İspanya'yı Hortense fırtınası vurdu
- Dikkat! Maskede bu hatayı sakın yapmayın
- İstifa mı ediyor? AKP'li başkandan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'ya hakaret eden kişi tekrar gözaltına alındı
- Rakıda 175 lira isyanı
- Canlı yayında Berat Albayrak için çarpıcı iddia
- Biden'ın görüştüğü ilk yabancı ülke lideri kim oldu?
- Babacan’dan 2018 seçimleri ile ilgili çarpıcı açıklama
- MetroPoll anketinden Erdoğan'a kötü haber
- AKP'li Kurtulmuş'tan Gül ve Soylu açıklaması
- Melih Bulu atandı, rektör yardımcısı bulamadı
- İlaç şirketi duyurdu: Covid-19'u önlüyor
- Saldırıya uğrayan Özdağ'dan Soylu'ya sert sözler