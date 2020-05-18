Başsavcı ve başsavcı vekilini HSK’ye şikayet ettiler

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 13:47

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla HSK Başkanlığı’na gönderilen dilekçede, 03 Mart 2020 tarihinde OdaTV’de muhabir Hülya Kılınç imzasıyla yayınlanan, “Sessiz Sedasız ve Törensiz Defnedilen Libya Şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Odatv ulaştı” başlıklı haberin ardından Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kısıtlama kararı verdiğine dikkat çekilen dilekçede dosya avukatlarının ulaşamadığı bilgi ve evrakların bazı gazetecilerle paylaşıldığı ve bir kısım gazetenin internet sitesinde haberleştirildiği aktarıldı.

“GİZLİLİĞİ İHLAL ETTİLER”

Soruşturma savcısı Y. E. tarafından aynı dosyada şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan E.E. isimli şahsın olaya ilişkin lehte detaylara yer verilen ifadesinin yine avukatlarla paylaşılmadığının aktarıldığı dilekçede, bu ifadelerin bazı gazetelere sızdırıldığı bu nedenle soruşturma savcılarının “Soruşturmanın gizliliğini ihlal ettikleri“ ve “Görevi kötüye kullandıkları” belirtildi.

Hazırlanan iddianamenin de mahkeme tarafından kabul edilmeden yine bazı gazetelere sızdırıldığının aktarıldığı dilekçede, “Soruşturma savcısı Y. E.’nin yanı sıra örneğine rastlanılmayacak şekilde Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz’ın ve Başsavcı İrfan Fidan’ın görüldü ibaresi yer alan iddianame doğrudan alıntılanarak ifşa edilmiş ve böylece TCK’nın 285. maddesinin 2. fıkrası açık şekilde çiğnenmiştir. Böylece, yalnızca iddianame içeriğinde yer alan birtakım bilgi ve iddiaların birinci elden, tam metin haiz olunacak şekilde sızdırılmış olduğunun anlaşılması Kurulunuz tarafından yürütülecek soruşturmanın kapsamına önemli bir delil teşkil etmektedir” denildi.

MASUMİYET KARİNESİNE AYKIRILIK

Dilekçede özetle şu ifadeler yer aldı: “Kısıtlama kararları sebebiyle şüpheli müdafilerinin haberdar olmadığı bilgi ve evrakı, Sabah ve Hürriyet gazeteleri ve Demirören Haber Ajansı çalışanlarına servis ederek soruşturmanın gizliliğini ihlal eden ve Masumiyet Karinesi’ne aykırı hareket eden soruşturma savcıları ile iddianamede imzaları bulunması sebebiyle soruşturmanın yürütülmesinde etkili oldukları anlaşılan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve Başsavcı Vekili hakkında Kurulunuz tarafından soruşturma başlatılmasını talep ederiz.”