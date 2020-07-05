'Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı

05 Temmuz 2020 Pazar, 08:21

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan; 74 şüpheliden 67'si, Ankara'da sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi, 7 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

67 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Ankara 8'inci Sulh Ceza Hakimliği'nde gerçekleşen sorgulamanın ardından, örgüt liderleri Nejat Daş ile Çetin Gören'in de aralarında bulunduğu 34 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 33 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.