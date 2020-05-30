Batık işsizlikle derinleşecek
Merkez Bankası, salgın nedeniyle artacak işsizliğin batık kredileri ifade eden tahsili gecikmiş alacakları büyütmesini bekliyor.
Merkez Bankası, dün yayımladığı yılın ilk “Finansal İstikrar Raporu” ile Covid-19 salgını ortamında finans sisteminin durumunu ortaya koydu:
- Salgına ilişkin gelişmeler ve belirsizlikler küresel risk iştahının gerilemesine, uluslararası piyasalarda oynaklığın artmasına ve küresel finansal koşulların sıkılaşmasına neden olurken bu dönemde gelişmekte olan ülkelerden yüksek miktarda portföy çıkışları yaşandı.
BÜTÇE UYARISI
- Düşük seyreden finansman maliyetleri, sunulan teşvikler ve alınan politika önlemlerinin önümüzdeki dönemde kredi büyümesini desteklemeye devam edeceği değerlendiriliyor.
- Bütçe açığının özellikle yılın ikinci çeyreğinde belirgin olmak üzere artacağı öngörülüyor.
- Cari işlemler hesabının bu yıl ılımlı bir seyir izleyeceği ve yılın ikinci yarısında dış finansman ihtiyacı yaratmayacağı öngörülüyor.
- Salgının etkilerinin yılın ikinci yarısına uzaması, varlık kalitesi, banka kârlılıkları ve sermaye yeterliliği üzerinde aşağı yönlü risk oluşturabilir.
- Salgının yol açtığı belirsizlik ortamının, yatırımları bir süre erteleyebileceği öngörülüyor.
- Gelişmiş ülkelerce uygulanan genişleyici para politikaları sonucunda oluşabilecek olumlu küresel likidite koşullarının risk primlerine düşürücü yönde etki yapabileceği düşünülüyor.
- Salgının istihdam piyasasını olumsuz etkilemesiyle işsizlikte yaşanacak artışın takip eden dönemde tahsili gecikmiş alacaklara (TGA) yansımalarının olması bekleniyor.
- Bankacılık sektörünün mevcut sermaye yapısının oluşabilecek aktif kalitesi kaynaklı riskleri yönetebilecek seviyede olduğu değerlendiriliyor.
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