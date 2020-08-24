Batman'da vali ve emniyet müdürü koronavirüs genelgesine uymadı!

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:32

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünler için yayımladığı genelgeye Batman'da ne vali ne de emniyet müdürü uydu.

Sözcü'den Mehmet Pişkin'in haberine göre; bir düğüne katılan Vali Hulusi Şahin maske takmadı, gelin ve damatla maskesiz fotoğraf çektirdi, Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ise, sosyal mesafeye uymadı, kol kola halaya durdu. Hayat Eve Sığar uygulamasında haritasının tamamı “kırmızı” gözüken kentten gelen görüntüler tepki çekti.

Öte yandan Vali Şahin’in maske takmamasıyla ilgili haber yapan bir yerel bir gazeteye ise baskı uygulandığı ileri sürüldü.

Hayat Eve Sığar uygulamasında haritasının tamamı “kırmızı” gözüken ve corona virüsü vaka sayılarının her geçen gün arttığı Batman'da vatandaşların yanı sıra kent protokolü bile tedbirlere uymuyor. Kentten gelen maskesiz ve sosyal mesafesiz görüntüler tüyler ürpertiyor.

Ancak görüntüler sadece vatandaşlardan da gelmiyor. Kent protokolü de corona virüsünden korunmak için olmazsa olmaz olan bu kurallara uymuyor. Hatta protokol İçişleri Bakanlığının genelgesini bile hiçe sayıyor.

GENELGE HİÇE SAYILDI

İçişleri Bakanlığı 24 Haziran'da 81 ilin valiliğine, “Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler” konulu genelge gönderdi. Buna göre düğünlerde gelin ve damat dışında halay çekilmesi yasaklandı. Maske takılması da zorunlu hale getirildi.

Ancak Batman'da bu genelgeyi vali ve emniyet müdürü deldi. Bir gazinin düğün törenine katılan Vali Hulusi Şahin maske takmadı, gelin ve damatla da maskesiz bir şekilde fotoğraf çektirdi.

Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ise sosyal mesafeye uymadı, düğüne katılanlarla kol kola halaya durdu. Düğünden gelen görüntüler “bürokratlar böyle yaparsa vatandaş ne yapsın” dedirtti.

SIK SIK MASKESİZ POZLARLA TEPKİ ÇEKİYOR

Vali Şahin, kentte sık sık kalabalık ortamlarda verdiği maskesiz pozlarla dikkat çekiyor. Vali Şahin daha önce de kendisini ziyaret eden 9 kişilik iş insanı heyetiyle maskesiz fotoğraf çektirmişti.