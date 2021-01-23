Batur: Hükümet belediyeleri iflas ettirir

23 Ocak 2021 Cumartesi, 15:13

21 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Büyükşehir Belediyeleri, ilçe belediyeleri ve bunlara bağlı kuruluşların borçlarına karşılık genel bütçe gelirleri karşılığında ayrılan paylarda değişikliğe gidildiğini belirten Başkan Abdül Batur, kararın belediyeleri zor durumda bırakacağına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla genel bütçedeki vergi gelirlerinden nüfuslarına göre belediyelerimize düşen paylardan borçlarına karşılık yapılacak kesintinin yüzde 50’ye çıkmasının anlaşılır tarafı olmadığını belirten Batur," ‘İller Bankası paylarına göz dikilmesini anlamıyoruz. Çünkü pandemi belediyelerin de başta emlak vergisi olmak üzere pek çok gelirinde ciddi kayıplara yol açtı. Bir darbe de Hükümet’ten yiyoruz. Bu şartlarda hizmet üretilmesi imkansız. Bırakın hizmet yapmayı, maaşları ödemekte pek çok belediyemiz zorlanacak. Belediyelerimizin pek çoğu İller Bankası’na borçlu. Hemen hemen hepsinin SGK prim ve vergi borcu var. Yatırım için kredi almış, borçlanmış durumda. Şimdi Hükümet diyor ki; Bana borçlusun bundan sonra sana yolladığım parayı yarı yarıya azaltacağım kalanını borcuna keseceğim. Eli kolu bağlı belediye isteniyor. Bu karardan dönülmesini istiyoruz. Yoksa, Hükümet belediyeleri iflas ettirecek‘’ diye konuştu.