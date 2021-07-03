Bayer Leverkusen’in Ozan Kabak’la ilgilendiği iddia edildi
Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen’in Ozan Kabak’ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Todofichajes’te yer alan haberde, Bayer Leverkusen’in Ozan Kabak için transfer teklifinde bulunduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezonu Liverpool’da tamamlayan milli oyuncu, kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Schalke’ye dönmüştü.
BONSERVİS SORUNU
Haberde, geçtiğimiz yıl ligi altıncı sırada tamamlayan Leverkusen’in ekonomik olarak zorlandığı belirtilirken Alman ekibinin savunmasını güçlendirmek istediği kaydedildi.
Schalke’nin Ozan Kabak için 30 milyon Avro talep ettiği ifade edilirken Leverkusen’in yaptığı ilk teklifin reddedildiği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Schalke, ligi son sırada tamamlayarak küme düşmüştü.
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