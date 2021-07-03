Fenerbahçe'de Selahattin Baki'den Vitor Pereira açıklamaları

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 18:38

Fenerbahçe'de futboldan sorumlu yönetici Selahattin Baki, takımın Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yaptığı antrenman sırasında basına açıklamalarda bulundu. Baki, sözlerine bugün 10. yıl dönümü olan 3 Temmuz 2011 sürecine değinerek başladı:

"Bugün 3 Temmuz... Bu hain terör örgütünün Fenerbahçemize kurduğu kumpasın üstünden 10 sene geçti. Bu kumpası kuranların hepsi bugün ya hapiste, ya firari, ya da vatan haini konumunda. Fenerbahçe ise dimdik ayakta. 'Haklıyız' dedik hep."

"İNSANLAR GAZA GETİRİLİYOR, ALGI YARATILDI"

Baki, takımın dün açıklanan ve ikinci kez sarı-lacivertli kulübün başına geçen yeni teknik direktörü Vitor Pereira konusunda gelen eleştirileri cevapladı:

"Kimseyi bulamadık da Vitor Pereira'yı getirdik gibi hava yaratıldı. Öyle bir şey yok. Kariyer olarak itibarsızlaştıracak bir teknik direktör değil. Vitor Pereira başarı kazanmış ve her zaman zirveye oynamış bir teknik direktör. Bizim ilk resmi maçımıza 40 gün var. İnsanlar gaza getiriliyor. Fenerbahçe hoca bulamıyor, hocasız sezona başladı gibi algı yaratıldı. Avrupa'da ön eleme oynayan rakiplerimiz de sezona hocasız başladı. Takdiri kamuoyuna bırakıyorum.

"HER ADAYA ANALİZ YAPTIRDIK"

Selahattin Baki, görüşme süreçlerine dair detay verdi:

"Bizim bu sene vakit kaybı gibi bir kredimiz yok. Samandıra'ya gelecek, eşofmanını giyecek ve hemen tekeri döndürecek bir teknik direktör arayışımız vardı. Görüştüğümüz her hocaya da takım analizi yaptırdık. Buraya kim gelirse hazır gelecekti. 'Yarım kalan aşk hikayesini bitirmek istiyorum' dedi."

Baki, kulübün teknik direktör görüşmeleri sırasında basına bilgi sızmamasının iyi bir şey olduğunu ifade etti:

"Bugüne kadar birkaç hocayla görüştük. Takip ettiğim kadarıyla bu sefer %80'ini kimse tutturamadı. Bu da bizim açımızdan iyi bir şey. İşler bu sene bizde böyle işliyor."

"PEREIRA, 'KUPA KAZANAMAMAK GÖĞSÜMDE TIKALI' DEDİ"

Selahattin Baki, Pereira'nın Fenerbahçe'de kupa kazanmak istediğini kaydetti:

"Vitor Pereira, Fenerbahçe'de daha önce çalışmış ve başarının ucundan kıl payı dönmüş bir teknik direktördür. Neredeyse para pul konuşmadık. Pereira hatta 'Fenerbahçe'de kupa kazanamamak göğsümde tıkalı. Aklıma gelince nefes alamıyorum' dedi."

"CANER İLE ARALARI ÇOK İYİ"

Genç yönetici, Pereira'nın 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'de çalışırken Caner Erkin ile yaşadığı gerginliği de değerlendirdi:

"Caner Erkin'le 4-5 ay önce sohbet ederken konusu açıldı. O zaman daha Pereira gündemde yok. Caner, dışarı yansıtılan kadar büyük bir problem olmadığını söylemişti. Hatta araları da çok iyi. Caner, 'Vitor hocamızı ilk ben karşılayacağım' dedi."

"PEREIRA 5 TEMMUZ'DA TAKIMIN BAŞINDA"

Baki, Vitor Pereira'nın takımın başında sahaya çıkacağı ilk tarihi açıkladı:

"Vitor Pereira, 5 Temmuz'da Topuk Yaylası kampının ilk antrenmanında takımın başında olacak. Transfer raporu sundu Pereira. Hocamızın Serdar Dursun ve Caulker dahil, gelen giden tüm oyunculardan haberi var. O kadarını söyleyebilirim. Vitor Pereira, 'Fenerbahçe'de CV'me uzun planlı, çok güzel futbol planlarını yürürlüğe koymak ve kupayla taçlandırmak istiyorum' dedi. Vitor Pereira, 4 yardımcısıyla beraber gelecek."

"SPORTİF DİREKTÖRLÜKLE İLGİLİ BAŞKAN KARAR VERECEK"

Selahattin Baki, ek olarak kulübün boşta olan sportif direktörlük koltuğuna dair ise şunları söyledi:

"Sportif direktörlük konusu ile ilgili, sezon başlamadan önce başkanımız Ali Koç karar verecek."