Bayrampaşa'da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yangın

03 Temmuz 2020 Cuma, 14:43

Bayrampaşa'da bir kültür merkezinde yangın çıktı. Alınan ilk bilgilere göre, Bayrampaşa'daki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.