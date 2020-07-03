Bayrampaşa'da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yangın

Bayrampaşa'da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

cumhuriyet.com.tr
03 Temmuz 2020 Cuma, 14:43
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Bayrampaşa'da bir kültür merkezinde yangın çıktı. Alınan ilk bilgilere göre, Bayrampaşa'daki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 


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