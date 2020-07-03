Bayrampaşa'da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yangın
Bayrampaşa'da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Bayrampaşa'da bir kültür merkezinde yangın çıktı. Alınan ilk bilgilere göre, Bayrampaşa'daki Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Video Haberler
- Minibüste hem koronavirüs hem düşme tehlikesi!
- Kadından erkeğe manzaraya karşı meydan dayağı kamerada
- Bir anda göz göze geldi ve olanlar oldu
- Tehlikeyi hiçe sayıp 'selfie' çekti
- Hayretler içinde bıraktı! Köpekbalığı avladı
- Baldızını silahla vurdu!
- Vakıfbank önünde liyakat güreşi
- Karamollaoğlu'ndan 'Sivas Katliamı' açıklaması
- Düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı
- Yılanlar depremin habercisi mi? Uzmanı yanıtladı