Bayrampaşa'da nikah sırasında yangın paniği
Bayrampaşa'da bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi binasının dış kaplamasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, bu sırada nikahı kıyılan çift ve yakınları binadan tahliye edildi.
İstanbul, Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi üzerinde bulunan Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nin dış kaplamalarında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.
Yangın sebebiyle kültür merkezinin içerisini duman kapladı. Yangın sırasında nikahı kıyılan çift ve yakınları binadan tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi, binanın dış kaplamalarında çıkan yangına merdiven aracıyla kısa sürede müdahale etti. Yangın söndürülürken, nikah işlemlerine bir süre ara verildi.
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