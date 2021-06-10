BBC Türkçe'den Soylu açıklaması: Haberimizin arkasındayız
BBC Türkçe, AKP'li milletvekillerinin İçişleri Bakanı Soylu ile ilgili parti yönetimine şikayette bulunduğu haberiyle ilgili 'yalanlama'ya karşı "BBC Türkçe, haberinin arkasındadır" açıklaması yaptı.
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "15 AKP milletvekilinin Süleyman Soylu'yu konuşmalarından dolayı parti yönetimine şikayet ettiği" yönündeki BBC Türkçe haberini yalanlayan bir açıklama yapmıştı.
BBC Türkçe'nin ilgili haberinde, Bülent Turan'ın bu açıklamasının ardından, konuya lişkin Turan'la bizzat görüşüldüğü belirtildi. Habere göre görüşmede Turan, milletvekilleriyle bir değerlendirme toplantısı yapıldığını ancak toplantı konusunda kendisine herhangi bir görev verilmediğini, bu nedenle "15 milletvekili rahatsızlıklarını yönetime iletti" ifadesine de katılmadığını söyledi.
Sözkonusu habere düşülen notta da şu ifadeler kullanıldı:
"Editörün Notu: Muhabirimiz milletvekillerinin Soylu'nun istifası talebini de içeren rahatsızlıklarını, toplantının bazı katılımcıları ile teyit ederek haberleştirmiştir. BBC Türkçe, haberinin arkasındadır ve muhabirinin itibarını zedeleyecek herhangi bir suçlamayı kabul etmemektedir."
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