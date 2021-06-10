AKP'den 15 vekil açıklaması: Sayın Bakan bizzat kendisi savcılara müracaat etmiştir
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla ilgili olarak AKP'li 15 vekil adına parti yönetimine rahatsızlığını ilettiği iddiasını yalanladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, suç örgütü lideri Sedat Peker’in kendisi hakkındaki iddialarından sonra katıldığı televizyon programlarıda önceki bakan ve bürokratları adres gösterip “Peker’den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var” demesinin AKP içinde tartışma yarattığı ve bunun üzerine aralarında emniyet kökenli isimlerin de bulunduğu 15 milletvekilinin parti yönetimiyle görüşüp rahatsızlığını dile getirdiği iddia edilmişti.
Konuyla ilgili olarak AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın görev üstlendiğine yönelik kulis haberi üzerine Turan'dan yalanlama geldi.
Bülent Turan, kulis haberini yayınlayan BBC Türkçe'nin ilgili haberini alıntılayarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"15 milletvekili rahatsızlıklarını parti yönetimine iletti" başlıklı haberiniz ve içinde yer alan "Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuyla ilgili görev üstlendiği" "kulis bilginiz" doğru değildir.
Bu mücadeleyi yürütecek olan şüphesiz devletin ilgili birimleridir. Haberinize konu iddialar adalete intikal etmiş konulardır. Ayrıca Sayın Bakan her türlü iddianın araştırılması için bizzat kendisi savcılara müracaat etmiştir. Kanaatimiz dedikodu ve söylentinin ötesinde hukuka tekabül eden hususların her bakımdan açığa çıkartılacağı ve kamu vicdanını tatmin edecek şekilde herkesle paylaşılacağı yönündedir. Hukuk devleti anlayışı esasında her türlü şüphenin açığa çıkartılmasının önemi her türlü takdirin üzerindedir.
Ancak unutmayalım ki adaletin tesis edilebilmesinin bir gereği de dedikodu ve söylenti ile siyasal mühendislik yapma girişimlerinin önünün alınmasıdır. Bu hususlara dikkat etmek kanaatimizde sadece siyasilerin değil tüm kesimlerin görevidir.
Bu konuda basını sorumluluğu, ilkeli ve objektig haberlerle kamuoyunu bilgilendirmesinin kıymetli olduğu kanaatindeyim.
Basın ilkeleri çerçevesinde, haberinizin bu anlayışla yeniden değerlendirilmesini dilerim."
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