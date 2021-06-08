AKP'deki Sedat Peker krizini anlattı: "AKP'de '20'ye yakın vekil istifa edecek' iddiası"

08 Haziran 2021 Salı, 15:40

Milli Görüş’e yakınlığıyla bilinen Fehmi Çalmuk, suç örgütü lideri Sedat Peker'in bir süredir siyasetin gündemini oluşturan iddialarının AKP içerisindeki yansımalarını ele aldı.

Kendi internet sitesinde kaleme aldığı "Geç yapıştır" başlıklı yazıda Çalmuk, "İrade beyanını ortaya koyan kişi eylemi gerçekleştirmek için “izin/onay” almak zorundadır. Yani birileri, birilerine yol verecek, “Geç yapıştır” diyecektir. Eylem “yapıştırmak” üzerinedir. Hedefte ise; 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığından bu yana mahallenin öksüzü gibi dayak atılan, döve döve iktidara getirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti vardır" dedi.

"Peki ortalık yaygın yeri iken, “Geç yapıştır Peker” mahalleyi yakmayla yetinmeyip Neron’dan beter çılgınlıkla Ankara’yı, İstanbul’u değil Türkiye’yi yakmaya kalkarken Ak Parti içinde saç tarayanlara ne demeli?" diye soran Çalmuk, yaşananların AKP saflarında oluşturduğu etkiyi şu ifadelerle anlattı:

"DURUMLAR OLDUKÇA KARIŞIK"

"Anlaşılıyor ki; Ak Parti içinde durumlar ise oldukça karışık. Son yerel seçimlerden önce Ak Parti içinde siyasete en uzak isimlerden biri olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un partiye yönelik “Çıfıt çarşısı” yorumu da bugüne işaret ediyor olmalı.

Korkarım ki Ak Parti’de işler çıfıt çarşısından daha öte… Allah var, Recep Tayyip Erdoğan’ın Ak Parti kurulurken başlayan süreçten bu güne kadar başı hiçbir zaman rahata ermedi. Hizipler, guruplar, çatışmalar… Muhabirler, televizyon kanalları bile ayrıldı. Genel başkan yardımcıları birbirlerinin ardına iş adamı, sanatçıyı bırakın muhabir bile taktı. Yediğine, içtiğine, gezdiğine, hatta ve hatta kime/niye/ne zaman ne yapıştırdığı bile kayıt altına alındı.

Gelinen bu noktada “Geç Yapıştır Peker’in” her videosunda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya her saldırısında, oğlu üzerinden eski Başbakan Binali Yıldırım’a yüklenişinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadından, damadının kardeşinden, çevresinden dolanıp “Tayyip Erdoğan’ın haberi yoktur” deyip alan daraltmasından dolayı ellerini göğüslerinin üzerinde tutup tutup “ohh diyenleri” duyuyor, biliyoruz. Muhalefet kadar bunu diyenler Ak Parti içinde…

BAZI İSİMLERİ ATEŞ ALDI

Ona, buna, olan bitene tweet atıp ahkam kesen Cumhurbaşkanı’na “uzun ömür” dileyen, “yanındayız” diyen Ak Parti’nin eski bakanları, belediye başkanları, yazarlar, akademisyenler sus, pus…Anlaşılan “Geç Yapıştır Peker”den korkuyorlar. Dedik ya mahalle yanıyor, Ak Parti’li bazı isimleri de ateş aldı. Ancak bazıları saçlarını tarıyorlar, makyaj tazeliyorlar.

Ak Parti’nin 7’inci kongresinden önce Erdoğan’ın uçurumun kenarında partiyi son anda kurtardığını daha önce duymuştum. O dönem Erdoğan’ı “Ben ne Ali Babacan’a ne de Ahmet Davutoğlu’na benzerim. 50 milletvekili ile giderim” diyenlerin tehdidinden, “Ya o, ya biz” deyip istifa şantajında bulunanlardan bahsediliyordu.

Ancak geçenlerde Milli Görüş’ün ileri gelen bir büyüğünün Asiltürk-Erdoğan görüşmesi sonrası abisinden rivayetle yaptığı yorum yutkunmama neden oldu:

-Erdoğan, kongrede Ak Parti’nin bölünmesini son anda önledi…

İSTİFA ETMEZLERSE...

“Geç yapıştır Peker” diyor ya “kurukahve dağıttım”…

Bu nedenle kırk yıl hatır bekliyor. “Oy topladım, şimdi vermeyin diyeceğim” sözleri Ak Parti’nin içine yönelik bir işaret fişeği… Ak Parti içinde ballı ihale işine, meşru olmayan işlere, meşru olmayan adamlarla işe girmiş, olmadık işlere bulaşmış, tamahkarlık yapmış isimlere yönelik işaret fişeği…”Geç yapıştırın, Ak Parti’den ayrılın…”

Bu durumda yapılacak açıklama basit:

“Ak Parti bizim partimiz, Recep Tayyip Erdoğan liderimiz…Lakin, fakat, ama, ancak…cümleler devam ediyor. Bakanları görevden almadı, savcıları harekete geçirmedi, gereğini yapmadı…”

İstifayı yapıştırın…Kim bunlar? Sayıları 10’dan yukarı 20’den aşağı…İstifa etmezler ise eldeki görüntü sağlam… Fotoğraf, video, belge, şahit…

Şimdi Erdoğan’ı ve partiyi satışa başlayacakları güne hazırlanıyorlar…

ERDOĞAN ÇOK İYİ BİLİYOR

Elbette bizim duyduklarımızı Cumhurbaşkanımız da duyuyor, hatta kimin eli, kimin cebinde çok iyi biliyor. SBK Holding’in işlerini Külliye’de, hükümette takip eden Ak Partilileri de, akaryakıt kaçakçılığında dosyanın kapatılması, ünlü iş adamının kurtarılması için hanhıraç çalışan bakanları da, parti kurmaylarını da çok iyi biliyor.

Anlıyor ve izliyorum ki; “Geç yapıştır Peker” videolarına karşı Erdoğan bugüne kadar göstermediği Eyüp peygamber sabrı gösterdi. Sadece dinliyor, seyrediyor, not alıyor. Ve gündemine hakim…

Türkiye’yi, devleti “geç yapıştırcılara” teslim etmeyecek kadar tecrübesi ve yapılacak hamlelere karşı hazırlığı vardır. Koskoca 20 yıl da çay sıra gidip, yol sıra geri gelmemiştir.

Bu olaylar karşısında Erdoğan’a ömür biçenleri okudukça şöyle diyorum:

Sanki onlarda olan Erdoğan’da yok…Devletin arşivinde belge ise belge, görüntü ise görüntü, şahit ise şahit…

‘Gündemine hakim diyorum’ ya peki Cumhurbaşkanı son üç haftadır ne yapıyor?

“Geç yapıştır Peker’in” “Eyyy,eyyy!”…diye devam videolarına karşı “Eyyy, eyyy, ya Hak !” diyerek neredeyse her hafta bir cami açıyo, camide etkinlik yapıyor.

Acaba Mevdudi’nin sözünü mü uyguluyor?

İnadına “Müslümanlardan Müslümanlığa kaçıyor”



