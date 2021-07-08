BBP'li başkan ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı: Valilik, 2 polisi görevden uzaklaştırdı

08 Temmuz 2021 Perşembe, 14:54

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Büyük Birlik Partisi (BBP) Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'ye ait modaevinde bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. İddiaya göre çalışanı, temaslı olarak Yümlü’nün adını verdi. Bunun üzerine öğle saatlerinde modaevine filyasyon ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yümlü’nün temaslı olduğunu belirtip izole olması gerektiğini iletti. Ancak Yümlü, kendisinin iki iş yeri olduğunu, çalışanıyla iki haftadır bir araya gelmediğini söyledi. Bunun üzerine sağlık ekipleri iş yerine polis çağırdı. Yümlü, durumu anlattığı polisler tarafından ters kelepçelenerek gözaltına alındı. Emniyete götürülen Yümlü, ifadesi alınmadan serbest bırakıldı.

2 PERSONEL GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Ordu Valiliği, Altınordu ilçesinde esnaf ve emniyet mensupları arasında yaşanan olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 2 personelin görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamada, Altınordu ilçesinde bir esnafla polis ekipleri arasında yaşanan olayda, yapılan tetkik sonrasında 2 personelin görevden uzaklaştırıldığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ERDOĞAN'I ELEŞTİRDİ İDDİASI

Ordu'nun yerel kanallarından Moda TV’de iktidarı eleştiren Yümlü’nün, Erdoğan'ı eleştirdiği için gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Yümlü, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şu anki durumda herkes tek partili olmak zorunda. Onun dışında da konuşamazsın, yargılayamazsın. Rızkı veren Allah’tır. Hiç bir siyasi partinin başkanı rızık vermez. Hiç bir siyasi partinin başkanı da ecelim gelmeden beni öldüremez. AK Parti genel başkanından korktukları kadar Allah’tan korkmuyorlar bu insanlar. Bunu hepimiz görüyoruz. Din, kitap, Allah’ın emirleri yok sayıldı. AK Parti genel başkanının dedikleri yapılmaya başlandı. AK Parti genel başkanı bugün Recep Tayyip Erdoğan’dır, yarın Ahmet, Mehmet’tir. Hiç önemli değil. Ama bir siyasi parti genel başkanıdır. Bu kadar korku niye kardeşim?"