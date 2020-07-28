B.B.Ş.T. bu kez sağlık çalışanları için sahnede

28 Temmuz 2020 Salı, 09:45

B.B.Ş.T. oyuncuları 29 Ağustos Cumartesi akşamı Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sahneye çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor. 2018-2019 sezonunda turneler yapan ve Bodrum’da kültür merkezlerinde kapalı gişe oynayan, Türk Tiyatrosu’nun duayeni Oktay Arayıcı’nın ölümsüz eseri "Seferi Ramazan Bey’in Nafile Dünyası" ile sahneye çıkacak ekibin Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen sürece ilişkin şunları söyledi: "Bir tiyatrocunun sahnelerden uzak kalmasının ne demek olduğunu tahmin ederdik ama yaşamak farklı bir şeymiş. Teknolojiyi kullanarak çözümler üretmeye çalışsanız da, o sahne tozu olmadan, birebir seyirci ile göz göze gelmeden tiyatro olamayacağını bir kez daha yaşadık. Yaşanması gereken bu süreçte elbette en büyük sorumluluk, en zor görev, hayatını tehlikeye atmak pahasına korona virüs ve hastaların iyileşmesi için mücadele eden, sağlık alanındaki tüm personele aitti. Biz de o nedenle bu süreçteki ilk oyunumuzda tüm sağlık çalışanlarımızı konuk etmek istiyoruz. Güzel vakit geçireceklerine dair garanti veriyoruz."

Türk Tiyatrosu’nun duayeni Oktay Arayıcı’nın ölümsüz eseri Seferi Ramazan Bey’in Nafile Dünyası oyununu Hüseyin Akşen yönetiyor. Ünlü oyuncular Tarık Pabuççuoğlu, Erdal Cindoruk, Mihriban Er’in yanı sıra Oğulcan Çelik, Ziba Türk, Yerkan Kahraman, Cansın Yunt, Sertaç Aydın, Barış Hayta’nın yer aldığı oyun iki perdeden oluşuyor.