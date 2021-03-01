Beavis ve Butt-head yeni bir filmle ekranlara dönüyor
90’lı yıllarda yayınlanan animasyon ikili Beavis ve Butt-head yeni bir film ile ekrana geri dönüyor.
Serinin yaratıcısı olan Mike Judge, Beavis ve Butt-head için yeni bir film üzerinden çalıştıklarını duyurdu. Judge daha önce, MTV’nin 90’lı yıllarda yayınladığı ünlü animasyon serisinin ekranlara tekrar döneceğinin bilgisini vermişti.
Yeni filmin duyurusu ise ikili tarafınan internette paylaşılan bir video aracılığı ile duyuruldu. Yeni filmin 1996 yılında çekilen Beavis and Butt-Head Do America isimli filmin devamı olacağının bilgisi verildi. Yapımcılar, filmin sinemalara dağıtılmak yerine Paramout+ platformu üzerinden yayınlacağını duyurudu.
MTV’de 1993’ten 1997 yılına kadar yayınlanan Beavis and Butt-Head ikilisi yine MTV’de gösterilen müzik kliplerini acımasızca eleştirmeleri ile ünlü olmuştu.
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