Bebek bekleyen genç polis ve eşini ölüm ayırdı

12 Eylül 2021 Pazar, 07:20

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep- Adana Otoyolu Narlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ensar Erkut yönetimindeki 20 B 0035 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Abidin M.'nin kullandığı 73 SK 854 plakalı TIR'a çarptı. TIR'ın altına giren otomobil hurdaya dönerken, kazada Ensar Erkut ile kardeşleri Eftal Erkut ve Furkan Ali Erkut ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan 3 kardeş itfaiye ekiplerince çıkarıldıktan sonra sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Kardeşlerden Ensar ile Eftal Erkut doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Furkan Ali Erkut'un ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Ensar Erkut'un Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde Yunus timinde görev yaptığı öğrenildi. TIR sürücüsü Abidin M. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BEBEK BEKLİYORLARDI

Korkunç kazada hayatını kaybeden polis memuru Ensar Erkut’un eşinin yeni hamile olduğu ve bebek bekledikleri öğrenildi. Eşi Menekşe Erkut’un sosyal medyada yaptığı paylaşımlar yürekleri dağladı.

Genç anne adayı, "10.11.2021 ben bugün öldüm… Bizi ancak ölüm ayırırdı, ölüm ayırdı. Mekanın cennet olsun güzel yüzlüm, güzel huylum. Emanetin emanetimdir. Oğlumuz bir ömür adınla yaşayacak. Ben artık yaşayan bir ölüyüm…" ifadelerini kullandı.

Erkut, diğer paylaşımında ise "Aynı yerdeyim göremiyorum, dokunamıyorum, koklayamıyorum Allah'ım o beni hiç üzmedi hiç Rabbim de onu üzmesin.. O güzel bedene kefen mi yalışacaktı nasıl veririm toprağa, bu nasıl acı bu nasıl acı biri bana şaka desin şaka... İçim yanıyor içim biri şaka bu desin yalandı desin varımı yoğumu vereyim çıkıp gelsin Allah'ım nolur" notunu düştü.