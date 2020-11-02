Bebek maması hırsızlığından gözaltına alındılar

02 Kasım 2020 Pazartesi, 17:42

Marmaris'te dün bir marketler zincirine ait 2 ayrı mağazadan toplam 73 kutu bebek maması ve kozmetik ürünü çalındı.

Bunun üzerine marketler zinciri yetkilileri durumu polise bildirip, şikayetçi olurken, Datça'daki şubelerini de benzer olaya karşı uyardı. Polisin yakalanması için çalışma başlattığı şüpheliler, aynı gün öğleden sonra da marketler zincirinin Datça Şubesi'nden toplam 28 kutu bebek maması ve kozmetik ürünü çaldı.

Ancak daha önceden uyarıldıkları için Datça'daki mağazasının yetkilileri şüphelileri fark edip, durumu telefonla polise bildirdi. Fark edildiklerini anlayan şüphelilerin marketin giriş kapısından çıkarak kaçmaya başladı. Bu sırada gelen polis ekipleri kaçan şüpheliler Ahmet S. (39), Seren D. (28) ve Bahriye G.'nin (20) peşine düştü. 3 kişi, yaklaşık 10 dakikalık kovalamaca sonucu Özbel mevkiinde yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Sözkonusu kişilerin aracında yapılan aramada Marmaris ve Datça'daki mağazalardan çaldıkları toplam 101 kutu bebek maması ve kozmetik ürünü bulundu. Ele geçirilen mama ve kozmetik ürünleri tutanakla marketler zinciri yetkililerine teslim edilirken, 3 kişi polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.