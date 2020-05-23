Yoksulluk içindeyiz
İstanbul’daki hanelerin yüzde 47.3’ünün düzenli bir geliri yok. Yüzde 70.6’sı bankalara borçlu. Yüzde 92’si et yiyemiyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin nisan ayında sosyal yardım başvurusu yapan ve aylık geliri 2 bin 500 liranın altında olan 1228 haneyle yaptığı araştırma, kentteki yoksulluğu gözler önüne serdi. Araştırmaya göre, İstanbul’da yaşayanların yarısı sigortasız, 10 kişiden yedisinin bankaya borcu var.
10 kişiden dokuzu haftada iki kere et, tavuk veya balık yiyemiyor, eskimiş mobilyasını değiştiremiyor, istediği zaman yeni kıyafet alamıyor, evini yeterince ısıtamıyor, 1000 lira tutarında beklenmedik bir harcamayı borçlanmadan yapamıyor.
DÜZENLİ GELİR YOK
Araştırmada dikkat çeken bazı sonuçlar madde madde şöyle:
- Yüzde 47.3’ü düzenli bir gelire sahip değil.
- Hanelerin yüzde 89.3’ünde gelir getirici faaliyette bulunan tek bir kişi bulunuyor. Çocuklu hanelerin yüzde 7’sinde çocuk işçi var.
- Hanelerin yüzde 70.6’sı bankalara, yüzde 20’si esnafa, yüzde 14.3’ü ise akrabalarına borçlu.
- “Haneniz ekonomik olarak haftada en az iki kere et, tavuk ya da balık içeren yemeği karşılayabilecek durumda mı” sorusuna yüzde 91.8’i, “Eskimiş mobilyalarınızı değiştirebiliyor musunuz” sorusuna yüzde 94.3’ü, “İhtiyaç olduğunda her zaman yeni kıyafetler alabiliyor musunuz” sorusuna yüzde 92.6’sı, “Evinizi istediğiniz kadar ısıtabiliyor musunuz” sorusuna yüzde 89.6’sı “Hayır” cevabı verdi.
- 100 haneden birinde klima var. 4 Hanelerin yüzde 40.1’inde bulaşık makinesi, yüzde 11.6’sında çamaşır makinesi yok.
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