Birleşik Kamu İş: Yoksulluk sınırı yüzde 14 artarak 10 bin 602 lira oldu
Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu (Birleşik Kamu-İş), son bir yılda açlık sınırının dört kişilik bir aile için yüzde 14,1 artarak 2 bin 949 liraya yükseldiğini, yoksulluk sınırının ise 10 bin 602 liraya çıktığını açıkladı.
Birleşik Kamu İş'in Araşırma-Geliştirme birimi Kamu-Ar, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarını ve diğer ihtiyaçların da yoksulluk hissi duyulmadan karşılayabilmesini esas alarak belirlediği açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının eylül ayı sonuçlarını açıkladı.
Araştırmaya göre, açlık sınırı eylülde bir önceki aya göre 42 lira artarak 2 bin 949 lira olurken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 84 liralık artışla 7 bin 683 liraya çıktı. Araştırmada, açlık sınırının son bir yılda 14,1 arttığı, yoksulluk sınırının ise son bir yılda 11,3 artış gösterdiği bilgisi yer aldı.
Araştırmaya göre, kırmızı etin fiyatı artarken, balık ve tavuk fiyatalrındaki düşüşün etkisiyle et için yapılan harcama 0,8 azalarak 835 liraya geriledi. Süt ve yoğurta yapılan harcamalar 1,7 artarak 525 lira olurken peynir harcamaları 157 liraya çıktı. Kuru soğan için yapılan harcamalar 30 liraya çıkarken patates harcamaları yüzde 20 azalarak 56 lira oldu.
Araştırmada, eylülde giyim ve ayakkabı harcamaları 569 lirada kaldığı bilgisi yer aldı. Araştırmada, ev kirası harcamaları 1.427 lira olurken ev eşyası harcamaları 839 liraya çıktı. Sağlık harcamalarının ise 271 liraya yükseldiği bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
- GATA Başhekim Yardımcısı'ndan tepki çeken paylaşım!
- Erdoğan’ın elini öptürmediği Nurcunun cenazesi
- 'Vallahi de billahi de benim değil'
- Yeşilçam oyuncusu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- AKP'li başkan İBB'ye karşı simitçileri kışkırttı
- Öğrenci-öğretmen pozitif çıksa da eğitime devam edilecek
- Ceyhan'dan Karatay'ın sözlerine tepki
- Ali Edizer görevden alındı
- Medeni Kanun'la mücadele eden Edizer, Erdoğan'a sığındı
Video Haberler
- İnce'den döviz bürosu önünde dikkat çeken diyalog
- İmamoğlu, Osmanlı Hanedanı fertleriyle buluşturdu
- Nadir görülüyordu, sürü halinde görüntülediler
- Otobüste tükürüklü tokatlı maske kavgası kamerada
- Cihangir'de skandal partinin görüntüleri!
- İzlenme rekoru kıran top kurtarma operasyonu
- Raflar domino taşı gibi devrildi: 1ölü, 8 yaralı
- Azerbaycan kanalında sevinç gözyaşları
- Üzerine yürüyen genci silahla bacaklarından vurdu
- Otobüsün peşinden koştu, canından oldu
En Çok Okunan Haberler
- GATA Başhekim Yardımcısı'ndan tepki çeken paylaşım!
- Erdoğan’ın elini öptürmediği Nurcunun cenazesi
- 'Vallahi de billahi de benim değil'
- Yeşilçam oyuncusu Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- AKP'li başkan İBB'ye karşı simitçileri kışkırttı
- Öğrenci-öğretmen pozitif çıksa da eğitime devam edilecek
- Ceyhan'dan Karatay'ın sözlerine tepki
- Ali Edizer görevden alındı
- Medeni Kanun'la mücadele eden Edizer, Erdoğan'a sığındı