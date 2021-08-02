Varis nedir? Belirti ve tedavi yöntemleri nelerdir?

Toplardamarların deri altında mavi renkte, genişlemiş ve kıvrımlar yapmış olarak görülmesi olarak tanımlanan varis; ilk yıllarda çoğunlukla görüntü rahatsızlığı verse de daha sonra ağrıya yol açabiliyor. Peki varis nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2021 Pazartesi, 00:00
Varis nedir? Belirti ve tedavi yöntemleri nelerdir?
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Varis, toplardamarların deri altında mavi renkte, genişlemiş ve kıvrımlar yapmış olarak görülmesidir. Başlangıçta damarların genişlemesi sonucu şişlikler görülse de varis bulgularının artması ile büyük damar paketleri oluşabilir ve hatta damar çatlamaları görülebilir. Varis ilk yıllarda çoğunlukla görüntü rahatsızlığı verse de daha sonra ağrıya yol açabilir. Toplardamar (venöz) yetmezlik gelişirse bacaklarda şişme meydana gelir. Varisli damarlarda pıhtı oluşursa (tromboflebit) bacaklarda ağrı, şişlik ve kızarıklık oluşur.

Varisler, kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. İlerleyen yaşla birlikte görülme sıklığı artar.

VARİS NEDEN OLUR?

Varisin oluşum mekanizmasında pek çok faktör rol alır. Gebelik, şişmanlık, uzun süre ayakta kalmak, bazı meslekler, kadın olmak, doğum kontrol hapları ve hormon tedavileri, dar giysiler giymek, kabızlık, yaşlılık ve genetik faktörler nedeni ile varis oluşabilir.

Varis, toplardamar kapakçığındaki yetmezlik sonucu oluşur. Kan sürekli geriye kaçar ve göllenir. Bu durum damarda basınç artışına ve şişliğe yol açar. Zamanla damarda genişleme artar ve kıvrılmalar olur. Varisler toplardamarların herhangi bir seviyesinde ortaya çıkabilir. Kasıkta toplardamar yetmezliği olabileceği gibi daha aşağılarda bacak düzeyinde yetmezlik görülebilir. Bazen varisin nedeni bir toplardamara pıhtı atması olabilir. Tıkanan damarın gerisinde kan göllenir ve damar genişler.

VARİSİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Varisin neden olduğu başlıca şikayetler şunlardır:

  • Bacaklarda  mavi mor şişlikler
  • Ağrı
  • Bacaklarda ağırlık hissi
  • Bacaklarda şişlik
  • Bacaklarda uyuşukluk
  • Kaşınma

VARİS TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Varisli damarın çıkarılması en geleneksel yöntemdir. Ancak hem zahmetlidir hem de iyileşmesi uzun sürer. Damar içine köpük vererek varisi düzeltmek yani damar skleroterapisi bir diğer yöntemdir. Ancak bu yöntemde varisin tekrarlama olasılığı yüksektir.

Lazerle tedavi yönteminde damar içine bir katater yerleştirilmekte ve lazer cihazından bir ışın gönderilerek damar yakılmaktadır. Radyofrekans yönteminde ise yine bir katater yardımı ile damar içine radyo dalgaları gönderilir. Bu esnada bir ısı oluşur ve damar yakılmış olur.  Bu işlemler esnasında sadece lokal anestezi kullanılır ve hastalar günübirlik tedavi olup hastaneden çıkabilirler.

VARİS GELİŞİMİNİ ENGELLEYEN 12 ÖNERİ

  • Düzenli egzersiz( koşu, yürüyüş, bisiklet, yüzme)
  • Uzun süre ayakta durarak yada oturarak çalışmama
  • Fazla kiloların verilmesi
  • Uzun süre bacak bacak üstüne atarak oturmamak
  • Çok sıkı ve dar giysiler giymemek
  • Topuklu ayakkabı yerine rahat ayakkabı tercih etmek
  • Kabızlıktan korunmak, yüksek lifli besinler tüketmek
  • Uzun süre ayakta kaldıktan sonra bacakları havaya kaldırarak dinlenmek
  • Kaplıcalar sıcağın etkisi ile varis oluşumunu kolaylaştırır ve şikayetleri artırırlar.
  • Ayakta durmayı gerektiren meslek sahipleri veya varise genetik yatkınlığı olanlar varis çorabı kullanabilirler.
  • Direk varislerin üzerine değil bacağın diğer bölümlerine masaj yapmak faydalı olabilir.
  • Uzun süreli oturulması gereken yolculuklarda sık sık kalkıp dolaşmak faydalıdır.


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