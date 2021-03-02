Beckham Inter Miami’ye Ronaldo ve Messi’yi istiyor
MLS takımlarından Inter Miami’nin ortaklarından olan David Beckham, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’yi transfer etmek istediklerini söyledi.
MLS takımlarından Inter Miami’nin ortaklarından olan David Beckham, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’yi transfer etmek istediklerini söyledi.
Eski İngiliz futbolcu David Beckham, ortağı olduğu Inter Miami’nin yeni sezonda giyeceği formaların tanıtıldığı lansmanda açıklamalarda bulundu. Manchester United’dan takım arkadaşı Phil Neville’ı takımın başına geçiren ve kadrosunda Blaise Matuidi ve Gonzalo Higuain gibi isimleri bulunduran Inter Miami için Beckham, ilerleyen yıllarda Messi ve Ronaldo’yu transfer etmek istediklerini belirterek şunları söyledi, ‘’ İlk günden beri akademimizin bu kulübün en büyük parçası olduğunu söyledim ve öyle de olmaya devam edecek. Ancak taraftarlarımızın büyük yıldızları görmek istediğini de biliyoruz. Matuidi ve Higuain gibi isimlere sahibiz ama daha çok yıldızı takıma kazandırmak istiyoruz. Az önceki soruda Ronaldo ve Messi’den bahsedildi. Performanslarının zirvesindeler ve şu an için bu transferler zor ama her ikisini de buraya getirmek istediğimiz oyuncular. ‘’
SON TRANSFER SHAWCROSS
Uzun yıllar boyunca Stoke City’nin kaptanlığını yapan Ryan Shawcross, Inter Miami’nin son transferi oldu. 33 yaşındaki Galli stoper ile imzalanan sözleşmenin süresine ilişkin açıklama yapılmazken, bir dönem Arsenal forması giyen ve şu anda West Bromwich Albion’da oynayan Kieran Gibbs ile görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.
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