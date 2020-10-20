Bekir Coşkun son yolculuğuna uğurlandı
Üç yıldır kanser tedavisi gören ve önceki gün yaşamını Sözcü gazetesi yazarı, usta gazeteci Bekir Coşkun, Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce yan yana saf tuttu.
Türk basınının usta ismi, SÖZCÜ yazarı Bekir Coşkun Bilkent Doğramacızade Ali Sami Paşa Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, CHP’li Muharrem İnce, Coşkun’un okurları ve meslektaşları katıldı. Bekir Coşkun, Şanlıurfa’nın Tülmen Köyü’nde defnedilecek.
Akciğer kanseri tedavisi gören 75 yaşındaki Bekir Coşkun, önceki gün akşam saatlerinde Ankara Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti.
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