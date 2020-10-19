19 Ekim 2020 Pazartesi, 13:10

Sözcü gazetesi yazarı, usta gazeteci Bekir Coşkun dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Uzun süredir kanser tedavisi gören 75 yaşındaki Coşkun, akşam saatlerinde solunum durması nedeniyle getirildiği Ankara Şehir Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bekir Coşkun’un cenaze programı belli oldu. Coşkun’un yarın Ankara’daki Doğramacızade Ali Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından memleketi Şanlıurfa’ya götürüleceği ve Karaköprü ilçesine bağlı Tülmen Mahallesi’nde defnedileceği öğrenildi.

Doğa ve hayvan sevgisiyle tanınan Bekir Coşkun, Sözcü gazetesindeki köşesinde 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü'nde son kez okurlarıyla buluşmuştu.

Bir önceki yazısı ise 30 Eylül 2020 günü yayınlanmıştı ve

“Yazı bilmem

Yazarım yazı bilmem

Bu yaz böyle geçti

Gelecek yazı bilmem…”

dizeleriyle başlıyordu.