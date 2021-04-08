Bekir Coşkun’un adı Çankaya’da yaşayacak
Geçen ekim ayında yaşamını yitiren gazeteci-yazar Bekir Coşkun’un adı Çankaya’da bir parka verildi.
Çankaya Belediyesi’nin Dodurga Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Bekir Coşkun Parkı törenle hizmete açıldı.
Coşkun’un eşi Andree Coşkun, gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, CHP Milletvekili Levent Gök ve CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka’nın da katıldığı törende konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Yüreğinde tüm canlılara duyduğu sevgiyle yazan usta gazetecinin adını yaşatacağımız için onur duyuyorum” dedi.
Andree Coşkun ise “Doğa sevgisiyle dolu olan eşimin adını yaşatan bu park, insanlara, çocuklara, başka ‘Pako’lara kucağını açacak. Çok mutluyum” diye konuştu. Balbay da “Çankaya parkları sadece doğa ile buluştuğumuz alanlar değil, aynı zamanda hafızamızdır. Çankaya’da Yaşar Kemal Parkı’nı, Çayyolu’nda Ahmet Taner Kışlalı Parkı’nı gezeriz. Şimdi de artık burada doğanın tadını çıkaracağız” dedi.
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