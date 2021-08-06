Bekir Okan, 'Kampuslarda aşıyı zorunlu tutacağız'

06 Ağustos 2021 Cuma, 04:00

Üniversite tercihlerinin başladığı bu dönemde Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan, “Öğrenci olmazsa üniversite olmaz. Bu nedenle yeni dönemde kampuslarda aşıyı zorunlu kılma fikrindeyiz” ifadesini kullandı. Okan Üniversitesi, öğrencileri aşıya ikna etmek için bir bilinçlendirme kampanyası başlatacak ve kararsızlığı bilimsel anlatımlarla ortadan kaldırmaya çalışacak. Çalışmanın ilk ayağı, üniversitede faaliyette olan öğrenci avukatlarını bilgilendirmek olacak. Öğrenci avukatları aracılığıyla kampanya tüm öğrencilere yayılacak.

Bekir Okan, “Can sıkıcı iki dönem geçirdik. Geliyoruz kampusta kimse yok. İnşallah eylülde okulumuzu açacağız. Tercihler öncesi öğrencilerden yoğun talep var. Onlar da yüz yüze eğitim başlasın istiyor. Bunun için akademisyeninden öğrencisine herkesin aşılı olması gerek” dedi.

YÜZDE 85’İ İŞE YERLEŞİYOR

Diplomalı işsiz sorununun Türkiye’de çok önemli hale geldiğini vurgulayan Okan şu ifadeleri kullandı:

- Okan Üniversitesi’nin bugüne kadar 33 bin öğrenciyi iş hayatına uğurladı. Mezunlarımızın yüzde 85’i işe yerleşiyor.

- Ben iş hayatının içinden geliyorum. Masanın diğer tarafını da temsil ettiğim için iş hayatı bir mezundan ne ister biliyorum. Binlerce firma ile işbirliğimiz var. Buna göre programlar koyuyoruz.