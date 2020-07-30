Beks'den iddialara cevap : Çalışan tercihlerine saygılıyız

30 Temmuz 2020 Perşembe, 16:22

Geçen hafta yayınlanan “İşçiler sendika değiştirdi, işveren hükümetin verdiği yetkiyi kullandı" başlıklı haberdeki iddiaları yanıtlayan Beks Çorap, sektörde bilinen ve sayılan bir şirket olduklarını belirterek haberin gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.



Haberde TEKSİF Sendikası'nın beyanlarının gerçekmiş gibi yansıtıldığı belirtilen düzeltmede şu görüşler yer aldı:

“İşçiler sendika değiştirdi, işveren hükümetin verdiği yetkiyi kullandı" başlıklı yazı gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu haber Beks Çorap ve İç Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Öz İplik İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra sendika yönetimine muhalif bir takım gruplar tarafından Beks Çorap ve İç Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ni yıpratmak amacı ile kasıtlı olarak yapılmıştır.

İşyerinde halen yetkili bir sendikanın olması ile işletmemizin sendikalara bakış açısı zaten önceden çizilmiş olup, işletmemizin değişik sendikalara farklı bir bakış açısı olması beklenemez. Bahse konu haberde toplu iş sözleşmesi yeni imza edilmiş ve işçilerin haberi yokmuş şeklinde lanse edilse de, çalışanların sendikaya üye olması, çoğunluğun sağlanması sonrası, devam eden süreçte Toplu Görüşme Prosedürü uygulanarak müzakere edilen gelişmelerden üstelik de imza karşılığında toplu iş sözleşme metni kitapçığı kendilerine teslim edilmişken çalışanların sözleşme ve içeriğinden haberdar olmadıkları yönündeki iddiaları iyi niyetle bağdaşmamaktadır.

TERCİHE GÖRE UYGULAMA YOK

Öz İplik İş Sendikası ile akit edilen Toplu İş Sözleşmesi yaklaşık bir buçuk sene önce imza edilmiştir. İşyerimizde halen devam eden bir Toplu İş Sözleşmesi dönemi bulunmaktadır ve müvekkilin bu aşamada olaylara dahli sadece çoğunluğu sağlayarak yetki alan sendika ile sözleşme imzalamaktır. Çalışan tercihlerine saygılı olan işletmemizde, işçinin sendika tercihine göre bir ücretsiz izin uygulaması bulunmamaktadır.



