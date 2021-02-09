Belçika'da yaşan Boğaziçi Üniversitesi mezunları Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek eylemi yaptı
Belçika’da yaşayan Boğaziçi Üniversitesi mezunları, Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademsiyenlerine destek eylemi gerçekleştirdi.
150’ye yakın göstericinin bulunduğu eylemde, dört dilde bildiri okundu. Eylemciler, Türkiye’deki Boğaziçili arkadaşlarına “yanız değilsiniz” derken yetkililere de “Asla aşağı bakmayacağız, gözünüzün içine bakacağız” dedi.
Belçika Boğaziçi Üniversitesi mezunlarından Elif Eski, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “Türkiye’de üniversitemiz öğrencileri ve akademisyenlerimizin yalnız olmadıklarını göstermek, onların haklı taleplerini Avrupa’da da duyurmak için bu eylemi gerçekleştirdik. Aynı zamanda onların haklı teleplerini de yineliyoruz. Üniversitemize, öğrenci ve akademisyenlerine yönelik karalama, nefret ve çirkin ifadelere son verilmeli” dedi.
Eyleme, Hacettepe, ODTÜ, Gazi, Ege Üniversitesi gibi farklı üniversite mezunları, CHP Avrupa Birliği Temsilcisi Kader Sevinç, CHP Belçika Birliği’inin değişik kentlerden üyeleri de destek verdi.
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