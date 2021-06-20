Belçika'ya yenildik; basketbolda eve dönüyoruz

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki son maçında Belçika'ya 63-61 yenilerek elendi.

AA
20 Haziran 2021 Pazar, 17:50
Belçika'ya yenildik; basketbolda eve dönüyoruz
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2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'nda Türkiye üçüncü ve son maçında Belçika'ya 63-61 yenilerek organizasyona veda etti.

Milli takım, Fransa'nın Strazburg kentindeki Rhenus Spor Salonu'nda oynadığı ilk iki grup maçında da sahadan mağlup ayrılmıştı.

C Grubu'ndaki ilk maçında Slovenya'ya 72-47 yenilen milliler, Bosna Hersek'e de 64-54 kaybetmişti.

Millilerde Quanitra Hollingsworth 16, Melis Gülcan 15, Pelin Bilgiç ise 13 sayı kaydetti.


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