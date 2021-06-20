Erivan Barut, Uluslararası Kick Boks Şampiyonası'nda birinci oldu

Erivan Barut, Özbekistan’da düzenlenen Uluslararası Kick Boks Şampiyonası’nda kendi kategorisinde birinci oldu.

İHA
20 Haziran 2021 Pazar, 17:44
Erivan Barut, Uluslararası Kick Boks Şampiyonası'nda birinci oldu
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Türkiye Kick Boks Federasyonu’nun 2021 faaliyet programında yer alan Uluslararası Kick Boks Turnuvası, 15-21 Haziran tarihileri arasında Özbekistan’da gerçekleştiriliyor.

Turnuvaya Tunceli’den Dersim Kick Boks Spor Kulübü adına katılan Erivan Barut, Büyük Bayanlar K-1 kategorisinde rakiplerini yenerek birinci oldu.

Kulüp Antrenörü Gürsel Tayam, sporcusunu tebrik ederek, "Alınan başarı ülkemize ve ilimize hayırlı olsun" dedi.


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