Belediye başkanına göre Kulu’da tek katlı bir evin en düşük maliyeti 50 bin Avro

20 Ocak 2021 Çarşamba, 06:00

Konya’nın Kulu ilçesinde belediye tarafından satılacak arazi fiyatlarının Avro üzerinden belirlenmesi, köylünün sert tepkisine yol açınca ihale ertelendi. Kulu Belediyesi tarafından ihaleye çıkarılan Yeşilyurt Mahallesi’ndeki toplam 90 bin metrekare arazi için yapılan fiyat hesabı, araziler TL cinsinden satılacak olmasına rağmen Avro üzerinden hesaplandı.

Belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kulu Belediye Başkanı Murat Ünver, “Kulu’daki bütün köy ve mahallelerimizde yapılan tek katlı bir evin bile en düşük maliyeti 50 bin Avro (450 bin TL) civarında. İki katlı evler 90 bin ila 100 bin Avro (800-900 bin TL) arasında. Hal böyle iken belediyemizin arsalarının 68 bin-120 bin TL arasında satılması çok da yüksek bir fiyat değil” dedi.

Ancak köylüler bu duruma sert tepki gösterince Ünver, heyetle birlikte Yeşilyurt’a gidip toplantı yapmak zorunda kaldı. Söz konusu ihalenin iptal edildiğini, ancak fiyatların revize edilip yeniden ihaleye çıkılacağını duyurdu.

‘ÇALIŞANA DA AVRO VERİN’

Köylüye yaptığı konuşmada da yine Avro cinsinden hesaplamalara yer veren Ünver, şöyle dedi: “27 yıllık müteahhidim. Bir müteahhit çağırın, tek katlı 180 metrekare bir evin kaça yapılacağını sorun, bakın bakalım ne diyecek? 40 bin Avro’dan aşağı yok.”

İhale ertelenmeden önce belediyenin sosyal medya hesabını eleştiri yağmuruna tutan köylülerin bazı tepkileri ise şöyleydi: “Köylerin arsa ihaleleri ne zamandan beri Avro üzerinden hesaplanmaya başladı”, “Kulu Belediyesi’nde çalışan işçilere de Avro üzerinden maaş bağlayın o zaman”, “O parayla köyümüze tramvay hattı döşeriz”, “Kulu olarak AB’ye girdik de haberimiz mi yok?” Öte yandan kentteki arsa fiyatlarının son yıllarda nasıl değiştiğini Konya Emlakçılar Derneği Başkanı Sedat Altınay’a sorduk.

Altınay, Konya’da son bir yılda arsa fiyatlarının yüzde 10-20 arttığını söyledi. Bu artışın hem dövize bağlı maliyetlerin artmasından hem de pandemiyle birlikte artan talep nedeniyle oluştuğunu ifade eden Altınay, “Yeşilyurtluların bir kısmı Avrupa’da yaşıyor. Onlara örnek teşkil etsin diye Avro üzerinden hesaplanmış olabilir” diye konuştu.