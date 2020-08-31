Belediye 'fıstık heykeli' dikti
Türkiye'de en çok fıstığın yetiştiği yerlerden Şanlıurfa'da belediye, kentte bir parka fıstık heykeli dikti.
Türkiye'de en çok fıstığın yetiştiği yerlerden Şanlıurfa'da dikkat çekmek için parkta fıstık sembolü yapıldı.
Merkez'e bağlı Haliliye Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Karşıyaka Mahallesi'nde Urfa fıstığı heykeli yaptırıldı.
Ekipler burada gerçekleştirdikleri yoğun bir çalışmanın ardından sembol yapıyı vatandaşların beğenisine sundu.
Urfa fıstığının sembolü olacağı belirtilen heykel yine kendi ismini taşıyan Fıstık Parkı'nda yer alıyor.
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