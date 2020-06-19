Beledıye-İş Başkanı Yurdakul, ‘Emeklinin gelirini artırmak için kıdeme dokunmayın’ dedi
Hükümetin kıdem tazminatında değişiklik hazırlığına sendikaların tepkisi artarak büyüyor. Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul da kıdem tazminatını fona dönüştürme girişimine sert tepki gösterdi.
Yurdakul, hükümete “Emeklinin geliri artacakmış. Elinizi tutan mı var? Emeklilerin durumunu hemen düzeltin. Kıdeme dokunmayın” dedi.
Yeni sistemin işçiye, emekçiye getirdiği hiçbir şey olmadığını belirten Yurdakul, “Finans çevrelerine rant alanı yaratılmaya çalışılıyor. Kıdem fona dönüştürülürse bu, işçi sınıfının her şeyinin elinden alındığı anlamına gelir” yorumunu yaptı.
Yurdakul şunları söyledi: “İşçi büyük zarara uğrayacak. Emeklilerin durumu malum. İnsanlar geçinmek için 50-60 yaşında ikinci iş arıyor” dedi. Görüşlerini Türk-İş Başkanlar Kurulu’nda da dile getirdiğini belirten Yurdakul, şöyle devam etti: “Türk-İş yönetimine de söyledim. Ya bu çalışmaya son verdirin ya da emek dostlarını, emekçileri Kızılay’da toplayın. Kaynak yaratmak için kıdeme el konulamaz. El koymaya kalkanlar demokratik zeminde bunun karşılığını görür. Bu düzenlemeye emek kesiminden her kim ‘evet’ diyorsa, temsil ettiği insanlara, işçilere ihanet eder.”
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