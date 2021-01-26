Belediyeden işe alıp AKP’nin anketlerinde çalıştırdılar

26 Ocak 2021 Salı, 13:50

İzmir'in Torbalı ilçesinde, AKP'li Adnan Yaşar Görmez'in Başkanlığı döneminde 300 kişinin belediyede işe alınıp AKP'nin anketlerinde çalıştırıldığı ileri sürüldü. İddiayı gündeme getiren Torbalı Belediye Başkanı CHP'li İsmail Uygur, "Bu insanların altlarına bir de araba vermişler, seçim çalışması yaptırıyorlar... AKP ilçe binasında toplanıyorlar. Bunları İzmir'in her ilçesinde çalıştırmışlar... Dosyayı savcılığa verdik ama şu ana kadar bir hareket yok" dedi. Kayıtlarda, eski AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün seçim döneminde sahada çalışacak kişilere yaptığı konuşmalar ve anketçi olduğu belirtilen genç kadınlara ait görüntüler yer aldı.

CHP'den iki dönem belediye başkanlığının ardından 2014 yılında koltuğu AKP'li Adnan Yaşar Görmez'e kaptıran, 31 Mart 2019'daki son yerel seçimde ise görevi yeniden devralan İsmail Uygur, bir iddiayı gündeme getirdi. CHP'li Başkan Uygur, 5 yıllık AKP döneminde belediyede çok sayıda bankamatik memuru çalıştırıldığını, bunlardan bir kısmının ise AKP'nin seçim anketlerinde görevlendirildiğini ileri sürdü.

AKP DÖNEMİNDE 1005 KİŞİ İŞE ALINMIŞ!

Görevi bıraktığında 2014 yılında Torbalı Belediyesi'nin 400 personeli bulunduğunu, ancak 5 yıllık AKP döneminin ardından 2019'da tekrar başkanlığı devraldığında personel sayısının bin 445'e çıkmış olduğunu gördüğünü belirten Uygur, şu bilgileri verdi:

"Akıl alır gibi değil. Bu çok afaki bir rakam. Adamı işe almışlar 'sen falanca kahvehanede oturacaksın, sürekli konuşacaksın, propaganda yapacaksın' demişler. Adamın tek işi o. Belediyeye geldiği gittiği yok. Zaten o kadar adam için belediyede yeterli masa, sandalye de yok. Bu adamlar bankamatik memuru. Altlarına bir de araba vermişler, seçim çalışması yaptırıyorlar. Yaklaşık 300 anketör. AKP İlçe binasında toplanıyorlar. Bunları İzmir'in her ilçesinde çalıştırmışlar. Tamamı Torbalı Belediyesi işçisi. Biz göreve gelir gelmez bankamatikçilerin hepsini işten attık. Ama bu çocukların bir suçu yok. Onlar ‘belediyeye girdim’ diye seviniyor. Helal süt emmiş üç-beş tanesi bize gelip bu şekilde çalıştırdılar bizi diye itiraf ettiler. Çocuklar böyle 3-4 ay çalışmışlar. Kendi çektikleri videolar var. Hepsi elimizde. Sen kamuda adamı işe alıyorsun kendi parti işini yaptırıyorsun. Olacak iş değil. Müfettiş istedik, incelendi. Her türlü kanıt var. Dosyayı savcılığa verdik, ama şu ana kadar bir hareket yok. Bir soruşturma açılacaksa da İzmir’in sokaklarında anketörlük yapan 300 kişiyi belediyede çalışıyor gösterdiği için eski başkan Adnan Yaşar Görmez’e açılacak. Yaptıkları şey kamu zararı."

ŞOK KAYITLAR

Anketçi olarak çalıştırıldığı öne sürülen kişilere ait savcılığa sunulan görüntülerde, eski AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'ün 31 Mart 2019'daki yerel seçim döneminde sahada çalışacak kişilere yaptığı konuşmalar da yer aldı. Şengül'ün "Kemalpaşa, Menderes, Kınık, Torbalı, Selçuk, oralara saldıracaksınız. Arkadaşlarımız detayları anlatacak... Sahada bu çalışmalarınız 6 aylık sürede bittikten sonra, bizim için verimi ve katkısını gördüklerimizi belki mevcut belediyelere, belki yeni alacağımız başka belediyelerde kadrolu iş vermek için her türlü olanağı sağlayacağız. Birinci ağızdan Aydın Şengül olarak ben bunun garantisini veriyorum. Bu süreç içinde hem sahada bizim gözümüz kulağımız olacaksınız" diye konuşması dikkat çekti.

KADIN ANKETÖRLER İSYAN EDİYOR

Bir başka kayıtta ise Torbalı Belediyesi'nde çalışıp anket işlerine yollandığı belirtilen genç kadınların serzenişleri yer aldı. Görüntülerde, servisin yolda kaldığını söyleyen genç kadınlar, karanlıkta akşam saatlerinde ıssız bir yerde yürümek zorunda bırakıldıklarını belirterek, "Biri bize bir şey yapsa ne olacak" sözleriyle tepkilerini dile getiriyor.