Belediyenin aracı yakıldı

07 Eylül 2020 Pazartesi, 09:43

Olay gece saatlerinde, Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi´nde meydana geldi. Park halinde bulunan Bağlar Belediyesi´nin servis aracı iddiaya göre yüzleri maskeli kişilerce kundaklandı.

Olayda can kaybı meydana gelmezken, araç kullanılamaz hale geldi. AKP'li Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu olay yerine gelerek bilgi aldı.

Aracın yakılma sonrası fotoğraflarını sosyal medya hesabından da paylaşan Başkan Beyoğlu, "Servis aracımız yüzleri maskeli teröristler tarafından yanıcı madde ile kundaklanarak yakılmıştır. Bu olayı yapan zihniyeti lanetle kınıyorum. Bağlar halkımız müsterih olsun. Hizmetlerimiz artarak devam edecektir" dedi.



