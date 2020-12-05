Belhanda ile yeniden mi?
Galatasaray Kulübü, Belhanda'ya yıllık 1,5 milyon Avro'dan 2 yıllık teklif yapacak.
Galatasaray'da Faslı oyuncu Younes Belhanda'nın transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray Kulübü, Belhanda'ya yıllık 1,5 milyon Avro'dan 2 yıllık teklif yapacak.
Sarı kırmızılılar, Faslı yıldız ve menajeri ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak.
2017-2018 sezonunda Dinamo Kiev'den 10 milyon Avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Belhanda bu sezon sarı kırmızılılarda 8'i ilk 11, 10 maçta görev alırken 3 gol ile 1 asist yaptı.
Toplamda sarı kırmızılı formayla 113 maça çıkan Faslı, 17 gol attı ve 24 asist yaptı.
Kaynak: Ajansspor
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