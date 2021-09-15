Bellingham Beşiktaş'a attığı golle tarihe geçti

15 Eylül 2021 Çarşamba, 21:00

Borussia Dortmund'un 18 yaşındaki İngiliz oyuncusu Jude Bellingham, Beşiktaş karşısında takımını 1-0 öne geçirdi. Bellingham, bu golüyle tarihe geçti. İngiliz orta saha, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste iki gol atan en genç futbolcu oldu (18 yaş 78 gün). Bu alandaki rekor 2017'de Paris Saint-Germain'in yıldızı Kylian Mbappe'ye aitti.

Bellingham, Şampiyonlar Ligi maçlarında deplasmanda gol atan en genç futbolcu unvanının da sahibi oldu.

Borussia Dortmund'un geçen sezon İngiltere İkinci Ligi ekiplerinden Birmingham City'den 25 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ve halihazırdaki değeri 50 milyon Euro olan Bellingham, Dortmund'u 2-0 öne geçiren Erling Haaland'ın golünün de asistini yaptı. Bellingham, bu sezon aynı maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk futbolcu oldu.

Takımını 2-0 öne geçiren golü atan Haaland ise 17. Şampiyonlar Ligi maçında 21. golünü attı.