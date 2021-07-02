Benik Afobe, Millwall'a transfer oldu

02 Temmuz 2021 Cuma, 13:16

İngiltere 3. lig takımlarından Millwall, Benik Afobe'yi kiraladığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon Tranzonspor forması giyen Afobe, 28 maçta forma giyerken 5 gol kaydetmişti.

Millwall'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Stoke City'de forma giyen Benik Afobe'yi bir sezonluğuna kiraladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Afobe daha önce İngiltere'de Arsenal, Bournemouth, Wolverhampton Wanderers, Stoke City ve Bristol City'de oynadı."