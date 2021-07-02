Benik Afobe, Millwall'a transfer oldu
Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Benik Afobe, İngiltere 3. lig takımlarından Millwall'a transfer oldu.
İngiltere 3. lig takımlarından Millwall, Benik Afobe'yi kiraladığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon Tranzonspor forması giyen Afobe, 28 maçta forma giyerken 5 gol kaydetmişti.
Millwall'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Stoke City'de forma giyen Benik Afobe'yi bir sezonluğuna kiraladığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Afobe daha önce İngiltere'de Arsenal, Bournemouth, Wolverhampton Wanderers, Stoke City ve Bristol City'de oynadı."
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