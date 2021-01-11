Benzine 17 kuruş zam!
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) benzinin litre fiyatında bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 17 kuruş zam uygulanacağını ancak zammın pompaya yansımayacağını açıkladı.
Benzin fiyatlarında beklenen zam açıklandı. Epgis bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 17 kuruş zam geleceğini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
EPGİS açıklamasında, zammın Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılanacağı ifade edildi. Bu durumda, zam pompa fiyatlarına yansımayacak.
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