Benzine 17 kuruş zam!

11 Ocak 2021 Pazartesi, 18:25

Benzin fiyatlarında beklenen zam açıklandı. Epgis bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 17 kuruş zam geleceğini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

EPGİS açıklamasında, zammın Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılanacağı ifade edildi. Bu durumda, zam pompa fiyatlarına yansımayacak.