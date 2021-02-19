Benzine zam: 15 kuruş zam fiyatlara yansımayacak
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 15 kuruş zam yapıldı. Ancak artış, mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılanacak ve pompaya yansımayacak.
EPGİS tarafından resmi açıklama şöyle:
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