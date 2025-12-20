AKP’li Yıldırım bütçeye ‘500 milyar dolar’ dedi; kur farkıyla hesap tutmadı

AKP İstanbul Milletvekili Adem Yıldırım, TBMM Genel Kurulu’nda 2026 yılı bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada, bütçenin dolar bazında "yaklaşık 500 milyar dolar" olduğunu dile getirdi. Yıldırım, konuşmasında 2026 yılı bütçesine ilişkin, "2001 yılındaki bütçemizin dolar bazındaki görüntüsü; 2001 yılında 61 milyar dolarmış, 2026'yı hep beraber burada yapıyoruz, bunlar yaklaşık rakamlar, küsurata takılmayın, takılanlar olur, 500 milyar dolar, hesap burada" dedi.

Ancak döviz kuru ile birlikte Orta Vadeli Program’a göre 2026 yılı ortalama dolar kuru üzerinden yapılan hesaplama, bu rakamın altında bir sonuca işaret ediyor. Merkezi yönetim 2026 yılı bütçe giderleri 18,9 trilyon lira olarak öngörüldü. Bu tutar, 2026 yılı bütçesinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından açıklandığı 16 Ekim tarihli güncel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 41,84 liralık dolar kuru esas alındığında yaklaşık 451,6 milyar dolara denk geliyor.

2026 yılı için 16 trilyon 216 milyar lira olarak belirlenen bütçe gelirleri üzerinden yapılan hesaplamaya göre, yaklaşık 387,5 milyar dolara karşılık geliyor. Böylece bütçe gelirlerinin dolar karşılığı, Yıldırım’ın dile getirdiği 500 milyar dolarlık büyüklüğün yaklaşık 110 milyar dolar altında kalıyor.

Öte yandan Orta Vadeli Program’da (OVP) 2026 yılı için öngörülen 46,60 TL’lik dolar kuru varsayımı esas alındığında ise bütçenin dolar karşılığı yaklaşık 406 milyar dolar olarak hesaplandı.