Beraat eden Altıok’a 20 gün sonra 'ekleme dosya' ile yine dava açıldı
CHP’li eski Milletvekili Zeynep Altıok Akatlı, yargılandığı "Cumhurbaşkanı’na hakaret" davasından beraat etti. Beraat tarihinden 20 gün sonra ise Altıok hakkında aynı suçtan tekrar dava açıldı. Altıok, daha önce beraat ettiği dosyadaki tweetlere, geriye dönük ve özel uğraşıyla 50 tweetin daha eklenerek yeni bir dava dosyası açıldığını aktardı.
CHP’li eski vekil Zeynep Altıok, 19 Aralık 2019 tarihinde hakkında açılan ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret’ suçundan yargılanıp, beraat etti.
CHP’li Altıok, hakkında sözlü talimatla hazırlanan araştırma raporunda yer alan 8 tweet’e geriye dönük yapılan inceleme sonucunda 50 tweet daha eklendiğini ifade etti.
Söz konusu incelemesinin, özel bir arayış ve uğraşıyla yapıldığını ifade eden Altıok, duruşmanın 3 Aralık’ta yapılacağını açıkladı.
Beraat ettiği dosyaya eklemeler yapılarak yeniden bir yargılanma sürecine gidilmesine tepki gösteren Altıok, şu açıklamalarda bulundu:
“Görülüyor ki beraat ettiğim iddianamede yer alan tweetlerden sadece bir tanesi dışarıda bırakılarak aynı tweetler yine bir “araştırma raporu” ile geriye dönük olarak yapılan inceleme, özel bir arayış ve uğraşıyla belirlenen elli tweet daha eklenerek yeni bir iddianameye dönüştürülmüş. 3 Aralık günü yapılacak duruşmaya pandemi koşulları nedeniyle il başkanımız, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimizle ve örgütümüzle birlikte katılacağız. Geçen duruşmada olduğu gibi tüm ilçelerimizden, hatta başka illerden gelen yol arkadaşlarımın, sivil toplum temsilcilerinin, örgütümüzün yanımda olduğunuzu biliyorum. Ancak içinden geçtiğimiz süreçte benim için en önemli ve öncelikli olan hepinizin sağlığı. Bu nedenle duruşmadan sonra bir açıklama yapacağım. Güvenle ve sağlıkla kalın.”
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