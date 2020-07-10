Berat Albayrak: Bekleyin Gençler!!! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak

10 Temmuz 2020 Cuma, 14:19

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Berat Albayrak, "Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in 55 yıl önce dediği gibi: "Bekleyin Gençler!!! Ama bugün ama yarın Ayasofya açılacak!" dedi.

KARAR BUGÜN AÇIKLANACAK

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün aktardığına göre, Ayasofya'nın müze statüsünün kaldırılıp, yeniden camiye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceği hakkındaki kararın, bugün saat 16:30'da açıklanması planlanıyor. Açıklamayı Yargıtay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil'in yapması bekleniyor.



Edinilen bilgiye göre 1934 tarihli Atatürk tarafından imzalanan, Ayasofya’nın müze olmasını öngören Bakanlar Kurulu kararnamesi iptal edildi.

Böylece bugüne kadar çıkarılan kararnamelerin de iptal yolu açılmış olacak. Ayasofya’nın bir bölümü 1994 yılından beri ibadete açık ve 5 vakit ezan okunuyor. Caminin müftülük tarafından atanan kadrolu imamı da bulunuyor.