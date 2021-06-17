Berat Albayrak bu kez de nikahta ortaya çıktı
Görevinden istifa eden Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da bir düğünde görüntülendi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden Instagram hesabından yaptığı açıklama ile istifa eden Berat Albayrak, bu kararının ardından ortadan kaybolmuş ve sessizliğe bürünmüştü. Aylar sonra ilk kez 7 Mayıs günü Büyük Çamlıca Camii’ndeki cuma namazında ortaya çıkan Albayrak bu kez de bir düğünde görüntülendi.
Albayrak’ın o günden sonra görüntülendiği yer ise bu kez bir düğün tören oldu. İstanbul Beykoz’da gerçekleştirilen bir düğüne katılan Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, Betül Özçelik – Aykut Kalender çiftinin nikah şahitliğini yaptı.
Düğünde kısa bir konuşma yaptığı öğrenilen Albayrak, damat Aykut Kalender hakkında, “Çok sevdiğimiz bir kardeşimiz. Allah Mesut etsin” sözleriyle mutluluk temennisinde bulundu.
Düğüne, Albayrak’ın yanı sıra, AKP MKYK üyesi Bayram Şenocak ile bazı AKP’li davetlilerin de katıldığı öğrenildi.
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