Sedat Peker'den, Berat Albayrak açıklaması: Soylu için düşman olduk

25 Mayıs 2021 Salı, 19:40

YouTube üzerinden yeni bir video yayımlayan Peker, Reşat Hacıfazlıoğlu’yla yaptığı konuşmayı paylaştı. Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında Berat Albayrak ve kendisiyle olan ilişkiler hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Peker, Berat Albayrak için şu ifadeleri kullandı:

Peker: Berat Albayrak'a olan düşmanlığımız onun için

Soylu'nun attığı tweet'e ilişkin konuşan Hacıfazlıoğlu: Yazmasından ben de hayret ettim. Bu kadar kendini taşıyan adam nasıl bunu yaptı. Şaşırdım ben de.

Peker: Eniştesini arayacaktım git konuş diye. Bu nedir bu ne diye böyle yapıyor. Bizim Soylu'nun gençliğinden beri emeğimiz var. Babasını 30 senedir tanırım.

Hacıfazlıoğlu: Bu nasıl böyle bir hata yaptı anlamış değilim. Ben yukardakinin bastırmasıyla böyle bir şey olduğunu düşünüyorum.

Peker: Soylu'nun bize iyiliği var tamam ama biz de ona iyilik yaptık. Ona inandık. Damat konusunda biz ona inandık. Biz bu adama güvendik Nisan'da döneceğiz diye.

Peker: (Soylu'ya) Gençliğinin ilk yıllarından bu yana ona emek verdik o bizim dönüş biletimizdi.

Hacıfazlıoğlu: Ben ne ise bakacağı ona.

Peker: Berat beyle ilgili dur dedi, durduk. Yayınla dedi, yayınladık.

Hacıfazlıoğlu: Ben onun gerekli cevabını vereceğim kafana takma.

Peker: Bu yakışmadı de ona.

Hacıfazlıoğlu: Yakışmadı tabii.

Peker: Yakışmadı de ona. 30 senedir sana iyilik yapmaya de, babanla başladık dostluk yapmaya iyilik yapmaya sana iyilik yaptık bu olmadı de abi.

Hacıfazlıoğlu: Ben senden daha çok rahatsız oldum.