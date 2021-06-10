Can Ataklı, Berat Albayrak'ın yeni evini yazdı

10 Haziran 2021 Perşembe, 12:12

Geçtiğimiz aylardaki bir yazısında, Cumhurbaşkanı’nın damadı da olan Albayrak’ın, “tümüyle AKP’lilerin oturduğu bir sitede, İçişleri eski Bakanı, 17-25 Aralık kahramanlarından Muammer Güler”le komşu olduğunu yazan Can Ataklı, Korkusuz’da bugünkü köşesinde Albayrak’ın bir apartman dairesinde oturduğu o siteden, havuzlu bir villada oturacağı başka bir siteye taşındığı kaydetti.

“Damat beyin Şile yolu üzerindeki evinden, Kısıklı’daki yine korumalı ve genellikle AKP’lilerin oturduğu bir lüks siteye taşındığını öğrendim” diyen Ataklı, “Berat Albayrak’ın eski oturduğu sitedeki evi bir apartman dairesiydi. Yeni taşındığı sitedeki evi ise havuzlu bir villa. Bu arada mahrem dedikodulara meraklı olanlar için de belirteyim, Berat Albayrak bakanlığı bırakıp kayıplara karıştığı günden beri eşi ve çocuklarıyla beraber. Şimdi taşındığı villaya da birlikte yerleştiler” ifadelerini kullandı.

Can Ataklı’nın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Damat Bey yeni evine taşınmış

Bundan tam 7 ay önce istifa eden ve bir daha görünmeyen Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak evini taşımış.

Aylarca nerede olduğu bile bilinmeyen damat beyin oturduğu evi bu köşede okumuştunuz.

“Hedef mi gösteriyorsun?” suçlamasıyla karşılaşmamak için Albayrak’ın oturduğu yeri tam olarak yazmamış ama “tümüyle AKP’lilerin oturduğu bir site, üst kat komşusu İçişleri eski Bakanı, 17-25 Aralık kahramanlarından Muammer Güler” demiştim.

Damat beyin Şile yolu üzerindeki evinden, Kısıklı’daki yine korumalı ve genellikle AKP’lilerin oturduğu bir lüks siteye taşındığını öğrendim.

Berat Albayrak’ın eski oturduğu sitedeki evi bir apartman dairesiydi.

Yeni taşındığı sitedeki evi ise havuzlu bir villa.

Bu arada mahrem dedikodulara meraklı olanlar için de belirteyim, Berat Albayrak bakanlığı bırakıp kayıplara karıştığı günden beri eşi ve çocuklarıyla beraber. Şimdi taşındığı villaya da birlikte yerleştiler.

Bu olaydan bir ayrılık çıkarmaya çalışanların da haberi olsun istedim.