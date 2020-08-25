Berat Albayrak: Bulunan kuyunun yanında 2 katman daha var
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bulunan kuyunun yanında iki katman daha var. Yüzde 30'luk bir pazarlık avantajı sağlayacağız. 2023'e giden süreçte ekonomik anlamda 83 milyonun hayatına, cebine direkt dokunacak, sadece bu gazda kalsak bile" açıklamasını yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV'de Seda Öğretir moderatörlüğünde Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin sorularını yanıtladı.
Albayrak, Karadeniz'deki 320 metreküp doğal gaz keşfine ilişkin olarak, "Bulunan kuyunun yanında iki katman daha var. Yüzde 30'luk bir pazarlık avantajı sağlayacağız. 2023'e giden süreçte ekonomik anlamda 83 milyonun hayatına, cebine direkt dokunacak, sadece bu gazda kalsak bile" açıklamasını yaptı. Söz konusu keşfin hem psikolojik hem de maddi olarak bir duvarı yıktığını savunan Albayrak, "2023'e giden süreçte ekonomik anlamda 83 milyonun hayatına, cebine direkt dokunacak sadece bu gazda kalsak bile" diye konuştu.
DOĞU AKDENİZ
Albayrak, Doğu Akdeniz'de devam eden Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime ilişkin "Yunanistan gerilimi devam ederse çatışma olur mu?" sorusuna da "Temennim olmaması yönünde. Biz ciddi bir milletiz biliyorsunuz. Konu vatansa, Atatürk ne diyor; gerisi teferruattır. Vatan sınırlarını ilgilendiren bir konuysa geri teferruattır" yanıtını verdi.
''FATURALARA KESİNLİKLE VE KESİNLİKLE YANSIYACAK''
Albayrak, doğal gaz 'müjdesinin' ardından, ''Faturalara kesinlikle ve kesinlikle yansıyacak, aynı zamanda sanayicimizin enerji maliyetlerine, elektrik faturalarına da indirim olarak yansıyacak. 2023'ten önce yansıması için çalışıyoruz'' dedi.
'MUHATABI BİZ DEĞİL'
Albayrak, ''Demokrat Parti'nin Başkan adayı Joe Biden'in sözlerinin muhatabı biz değil, muhalefet'' ifadelerini kullandı.
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