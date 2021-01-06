Berat Albayrak çağrısı: "Kayıp ve kaçırılma başvurusu olursa..."

06 Ocak 2021 Çarşamba, 10:42

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından gözlerden kaybolan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın akıbeti merak konusu olmaya devam ediyor.

Yaklaşık 2 aydır kendisinden haber alınmayan Albayrak'la ilgili geçtiğimiz gün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Soruyoruz: Damat nerede? Sayın Binali Yıldırım; İstanbul’u bana bunlar kaybettirdi ‘Üçlü çete’ diyormuşsunuz, İstanbul’u size kaybettiren Berat Albayrak nerede siz biliyor musunuz? Dostuna düşmanına sevenine sevmeyenine sormak lazım: Damat nerede?" diye sormuştu.

Albayrak'la ilgili HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da ilginç bir paylaşımda bulundu. "Yıllardır kayıp, kaçırılanları ararım, sorarım" diyen Gergerlioğlu, "Damat Berat Albayrak 2 aydır yok. Eğer başvuru gelirse gereken mv. çalışmalarına başlarım, ayrım yok bizde" ifadelerini kullandı.

İşte Gergerlioğlu'nun o çağrısı: