Berat Albayrak çağrısı: "Kayıp ve kaçırılma başvurusu olursa..."

Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa etmesi sonrası kayıplara karışan Berat Albayrak'la ilgili olarak ailesi ve yakınlarına ilginç bir çağrı yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
06 Ocak 2021 Çarşamba, 10:42
Berat Albayrak çağrısı:
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Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından gözlerden kaybolan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın akıbeti merak konusu olmaya devam ediyor.

Yaklaşık 2 aydır kendisinden haber alınmayan Albayrak'la ilgili geçtiğimiz gün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Soruyoruz: Damat nerede? Sayın Binali Yıldırım; İstanbul’u bana bunlar kaybettirdi ‘Üçlü çete’ diyormuşsunuz, İstanbul’u size kaybettiren Berat Albayrak nerede siz biliyor musunuz? Dostuna düşmanına sevenine sevmeyenine sormak lazım: Damat nerede?" diye sormuştu.

Albayrak'la ilgili HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da ilginç bir paylaşımda bulundu. "Yıllardır kayıp, kaçırılanları ararım, sorarım" diyen Gergerlioğlu, "Damat Berat Albayrak 2 aydır yok. Eğer başvuru gelirse gereken mv. çalışmalarına başlarım, ayrım yok bizde"  ifadelerini kullandı.

İşte Gergerlioğlu'nun o çağrısı:


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