Berat Albayrak çağrısı: "Kayıp ve kaçırılma başvurusu olursa..."
Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa etmesi sonrası kayıplara karışan Berat Albayrak'la ilgili olarak ailesi ve yakınlarına ilginç bir çağrı yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa etmesinin ardından gözlerden kaybolan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın akıbeti merak konusu olmaya devam ediyor.
Yaklaşık 2 aydır kendisinden haber alınmayan Albayrak'la ilgili geçtiğimiz gün CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Soruyoruz: Damat nerede? Sayın Binali Yıldırım; İstanbul’u bana bunlar kaybettirdi ‘Üçlü çete’ diyormuşsunuz, İstanbul’u size kaybettiren Berat Albayrak nerede siz biliyor musunuz? Dostuna düşmanına sevenine sevmeyenine sormak lazım: Damat nerede?" diye sormuştu.
Albayrak'la ilgili HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da ilginç bir paylaşımda bulundu. "Yıllardır kayıp, kaçırılanları ararım, sorarım" diyen Gergerlioğlu, "Damat Berat Albayrak 2 aydır yok. Eğer başvuru gelirse gereken mv. çalışmalarına başlarım, ayrım yok bizde" ifadelerini kullandı.
İşte Gergerlioğlu'nun o çağrısı:
En Çok Okunan Haberler
- Yarkadaş: Türkiye'nin 'aşı krizi' Albayrak yüzünden
- Çok konuşulacak sonuçlar: Erdoğan ve ittifakı dökülüyor
- Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Eski AKP'li vekil Bulu'nun yalan söylediğini iddia etti
- Melih Bulu, AKP’nin ‘Sanal Akıncı’sıymış
- İhaleler genç başkana!
- Kelepçeden sonra tepki çeken gözaltı görüntüleri
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'dan açıklama
- Melih Bulu'ya Hayko Cepkin'den yanıt
- Ali Babacan'dan flaş erken seçim açıklaması
Video Haberler
- Kaza sonrası başlayan kavga kamerada
- Dolandırıcıya motokuryeden uçan tekme kamerada
- 3.5 metrelik dev piton eve girdi
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili anket sorusuna yanıt
- Zamlanan ayçiçek yağını törenle evine getirdi
- Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı
- ABD’de kayakçı havada asılı kaldı
- 'Burada gözünüzün önünde drift atacağım'
- 'Cezayı kimin ödeyecek?' diye oyuna devam ettiler
- Berkin Elvan 22 yaşında
En Çok Okunan Haberler
- Yarkadaş: Türkiye'nin 'aşı krizi' Albayrak yüzünden
- Çok konuşulacak sonuçlar: Erdoğan ve ittifakı dökülüyor
- Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
- Eski AKP'li vekil Bulu'nun yalan söylediğini iddia etti
- Melih Bulu, AKP’nin ‘Sanal Akıncı’sıymış
- İhaleler genç başkana!
- Kelepçeden sonra tepki çeken gözaltı görüntüleri
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'dan açıklama
- Melih Bulu'ya Hayko Cepkin'den yanıt
- Ali Babacan'dan flaş erken seçim açıklaması